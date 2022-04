Non si è ancora concluso il campionato 2021/22, ma è già tempo di pensare alla prossima Serie A. La Lega, riporta il Corriere dello Sport, ha stabilito le date per la stagione 2022/23 che sarà inevitabilmente condizionata dal Mondiale in Qatar che andrà in scena tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022. La prossima stagione partirà il 12 agosto con la Supercoppa italiana, poi a stretto giro di posta scatterà il campionato con quattro giornate tra il 14 e il 31 agosto.