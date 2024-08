Una bruttissima notizia ha scosso il mondo del pallone e non solo. Grave lutto per Serginho, storico laterale del Milan, che sta piangendo in queste ore la morte del figlio Diego, appena 20enne. È arrivato, pochi istanti fa, il cordoglio del club nerazzurro, che riportiamo di seguito: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego".