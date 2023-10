Intervistato da DAZN, l'ex milanista Serginho ha ripercorso la sua carriera, toccando particolari temi legati al mondo rossonero: "È stata una serata speciale, nemmeno il tifosi più ottimista se lo sarebbe potuto aspettare, un derby unico in cui ci è andato tutto bene e che rimarrà per tanti anni nella storia" ha risposto a proposito del famoso derby del maggio 2001, finito 6-0 a favore del Milan. Il passato più recente, però, vede i nerazzurri assoluti dominatori delle stracittadine avendo vinto le ultime cinque: "La sconfitta per 5-1 amplifica questo dato.

Il Milan soffre il sistema tattico di Simone Inzaghi, non abbiamo ancora capito come uscirne, come affrontarlo, fa male".