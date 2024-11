Ex Arsenal, con un passato in Serie A al Milan, Philippe Senderos spiega alla Gazzetta dello Sport quali armi dovrà utilizzare l'Inter per battere i Gunners, domani di scena a San Siro per la quarta giornata di Champions League: "I nerazzurri devono essere forti in difesa, accettare i momenti in cui deve difendere di squadra, saper soffrire: l’Arsenal può metterti sotto pressione e lo devi accettare. Se l’Inter è capace di farlo, poi deve saper sfruttare le opportunità al massimo".

Parlando in generale della forza dei campioni d'Italia, lo svizzero crede che possano fare molta strada in Coppa: "Negli ultimi anni hanno fatto molto bene in Europa: con loro la possibilità che un’italiana torni a vincere questa coppa è grande. È un'ottima squadra, Simone Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale da quando è arrivato: ha costruito una squadra difficile da battere. Il mio preferito è Lautaro, tra i giocatori top al mondo: continuerà a fare la differenza, sia nell’Inter che per l’Argentina”.