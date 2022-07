Ospite come di consueto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti prova ad inquadrare la curiosa situazione di Paulo Dybala, svincolato di lusso ma ancora senza squadra: "La storia Lukaku ha cambiato le carte in tavola dell'Inter - sostiene il giornalista -. Credo che la necessità dell'Inter sia quella di incassare, ma non è semplice con giocatori come Sanchez ultratrentenni e dall'ingaggio altissimo".