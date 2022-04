Il decano del giornalismo sportivo Mario Sconcerti, firma del Corriere della Sera, ha commentato sulle frequenze di TMW Radio quel che s'aspetta dal derby di questa sera: "Il Milan ha un piccolo vantaggio ma non credo giocherà su quello - la sua convinzione -. Il risultato peserà sulla psicologia della piazza e sottrae una sorta di premio di consolazione. Su stasera non saprei dire un pronostico, mentre sul campionato ho qualche certezza in più: lo vincerà l'Inter".