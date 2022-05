Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Stadio Aperto per parlare della finale di Coppa Italia in programma domani sera a Roma tra Juventus e Inter.

"La squadra migliore è nettamente l'Inter, un pronostico però in una partita secca è difficile farlo - le sue parole -. Se vince la più forte, vince l'Inter. Vlahovic? La Juve è una squadra malinconica in questo momento. Credo sia in atto qualcosa di complesso da parte di Allegri. Non credo che sia una squadra di amici, non è un gruppo. E nel gestire Vlahovic, tenendo più bassa la sua importanza, ci sia uno sforzo da parte di Allegri, che lo porta anche a essere maldestro".

Sulla lotta scudetto: "Credo che il Milan abbia giocato diversamente con il Verona, aggredendo da subito, giocando con personalità. Adesso è al massimo. Ora non dipende più dall'Inter ma solo dal Milan vincere o perdere lo Scudetto. Atalanta? E' vero che gioca fuori casa, che è il posto ideale quest'anno, ma sarà una partita difficile. E poi il Milan può giocarsi ancora un pareggio".