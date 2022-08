C'è una squadra che la può emozionare?

"La Roma, perché parte con entusiasmo, ha giocatori, allenatore e società importanti, la Roma vuole vincere e potrebbe essere per i non tifosi potrebbe essere una novità. Ha preso giocatori che ha cercato, esuberi senza contratto, ha fatto una campagna acquisti intelligente, bisogna vedere se poi funziona. La Roma parte da un sesto posto e questo tipo di campagna la rende disponibile a portare emozioni".

L'Inter ha la rosa più profonda?

"Credo che abbia una squadra completa, questo sì, ma credo che ci siano anche altre squadre complete come la Roma, vedremo cosa farà il Napoli. L'Inter ha poche riserve in attacco, ma per il resto è una squadra fatta. E non è escluso che avendo perso Sanchez e Pinamonti magari faccia qualcosa davanti. E' comunque completa, ha la stessa difesa e l'attacco e tutte riserve importanti rispetto allo scorso anno".

Quale allenatore vede in difficoltà?

"E' presto. Allegri ha molti infortunati e deve finire il mercato. Non ha avuto un pre-campionato fortunato, bisogna aspettare. Il mercato della Juve è stato difficile, ma bisogna capire da che idea originale partivano e quale sarà la Juve a fine mercato. Per ora è ingiudicabile. Depay e Paredes? Si pensava che fosse il primo da prendere Paredes, ma comunque l'importante è arrivare all'obiettivo. Depay è un buon calciatore ma era il sesto attaccante del Barcellona".