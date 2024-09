A margine del rituale pranzo UEFA coi dirigenti del Liverpool, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare della questione stadio dopo gli ultimi aggiornamenti arrivati dall'incontro a Palazzo Marino: "Il Milan è fermamente intenzionato a costruire un nuovo stadio, impegnandoci con grande senso di responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, per rendere il club più competitivo a livello internazionale, e perciò dobbiamo esplorare qualsiasi possibilità ci venga prospettata. L’ipotesi di ristrutturazione del Meazza, ad esempio, non soddisfaceva alcuni criteri richiesti dai club, sebbene fosse un progetto di alta qualità in linea con il livello di un’impresa leader internazionale come è WeBuild".

Scaroni aggiunge: "La nostra posizione rimane chiara: continuiamo investire sul progetto a San Donato, ma rimaniamo disponibili ad ascoltare le risposte che il Comune di Milano ci darà”.