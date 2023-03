(ANSA) - MILANO, 28 MAR - "Sono sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire i diritti televisivi". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, interpellato sul possibile ingresso dei fondi nel settore dei media e dei diritti tv della Serie A, a margine della presentazione della nuova cattedra De Agostini in Corporate Strategy, all'Università Bocconi. "É un po' presto per dire quale soluzione la Lega prenderà - spiega Scaroni -.