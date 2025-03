Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha commentato così alcuni dei temi del momentop:

L’Udinese, in questa settimana, è chiamata a svolgere un ruolo importante: dopo aver bloccato il Napoli con un pareggio qualche settimana fa, potrebbe riuscire a fermare anche l’Inter?

"L'Udinese è una squadra di buon livello. Tutte le squadre, più o meno, attraversano momenti di difficoltà, compreso il Napoli. L’Udinese può diventare la bestia nera delle grandi, ma alla fine quello che conta è ciò che farà il Napoli: gli azzurri non possono affidarsi agli altri o sperare che l'Inter perda punti. Bisogna pensare al proprio percorso e poi guardare il resto".

Negli ultimi giorni si legge di Antonio Conte già in contatto con altre squadre, come Juventus e Milan. Ritiene plausibile che un allenatore in corsa per lo scudetto possa già pensare al futuro o sono solo indiscrezioni?

"Non credo che lui stia trattando con altri club, ha troppo rispetto per la società, la città e la piazza. È normale che un allenatore di valore attiri l'attenzione di altre squadre, ma ora è concentrato sul presente. Ha preso in mano una situazione complicata e l’ha riportata ad alti livelli. Qualcuno potrebbe dire che migliorare il decimo posto della scorsa stagione non fosse difficile, ma bisogna comunque lavorare per ottenere certi risultati. A fine stagione, poi, valuterà il suo futuro con serenità".