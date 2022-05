Da Wembley, dove domani sarà impegnato contro l'Italia con la sua Nazionale, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni interviene in conferenza stampa senza sbilanciarsi troppo su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala: "Non mi intrufolo in queste situazioni. L'importante è che il giocatore decida e giochi. Noi valutiamo il loro rendimento, non dove giocano". Una battuta anche su Lautaro Martinez: "Lautaro è il nostro attaccante di sempre, lui sente la fiducia di tutti noi, dei suoi compagni, e siamo contenti di lui. Tornando a Dybala, è un giocatore e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto volevamo, ma speriamo sarà una buona scelta per noi per il futuro".