Dopo l'intervento al quale si è sottoposto ieri a qualche giorno dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Martin Satriano affida le sue emozioni a Instagram, dove l'attaccante dell'Inter in prestito al Lens, ammette: "È uno dei momenti più duri della mia carriera", pur non perdendosi d'animo. "Da ora sono concentrato sul recupero per tornare meglio che mai - ha garantito l'uruguaiano che poi rassicura sull'esito dell'intervento -. L'operazione è andata molto bene e sono sicuro che supererò questo ostacolo e grandi cose verranno in futuro. Grazie mille alla mia famiglia, al Lens, ai colleghi, agli amici e a tutti per il loro sostegno. Ci vediamo presto" conclude.