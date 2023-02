Intervenuto in conferenza stampa al termine del ko casalingo contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato del cambio delle gerarchie in campionato, con la vittoria oramai sempre più certa dello scudetto della squadra di Spalletti dopo anni di dominio di Inter, Juventus e Milan: "In 38 partite vince chi è il migliore, se hanno vinto Inter, Juve e Milan lo meritavano. Ora la favorita sembra la squadra contro cui abbiamo giocato, per merito direi. L'equilibrio in alto dove alternano le vittorie degli scudetti può rendere solo più avvincente ogni stagione.