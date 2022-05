Paulo Dybala raccontato, tra passato e futuro, da chi lo conosce bene. Ospite sulle frequenze di Radio Colonia, durante la trasmissione '¿Cómo te va?', Walter Saracho ha riportato l'orologio della storia agli anni in cui la Joya giocava in Argentina, nell'Instituto di Cordoba, con lui in panchina: "L'ho conosciuto quando aveva 10 anni, ha firmato direttamente il contratto perché non sono stati necessari i provini. I crack si vedono subito", le parole dell'ex allenatore dello juventino.

Si passa, poi, a parlare della stretta attualità, in particolare del saluto commosso di lunedì scorso del giocatore ai tifosi bianconeri, con un occhio proiettato al domani: "Il suo addio alla Juventus provoca emozioni tremende. Non è facile giocare per un club così, lui ci è arrivato in giovane età e ha vinto tanto. Futuro? Penso che Paulo abbia l'età per fare un salto ulteriore nella sua carriera".