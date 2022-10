Ancora una volta, il tifo nerazzurro risponde presente anche lontano da San Siro. Praticamente tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi per la sfida di sabato contro la Fiorentina sui circuiti di vendita. Saranno oltre 2.000, dunque, i sostenitori al seguito della squadra di Simone Inzaghi sabato sera per un incontro che specialmente negli ultimi anni è stato particolarmente elettrizzante per i motivi più svariati.