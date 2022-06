Ad analizzare il probabile sbarco all'Inter di Paulo Dybala ci pensa anche Giuseppe Sannino, ex tecnico della Joya ai tempi del Palermo: "Se devo prendere Dybala, io lo farei giocare sempre dietro la punta Lautaro - afferma con sicurezza su TMW Radio -. In un 3-5-2 dovrebbe giocare dietro la prima punta. Altrimenti potrebbe fare le due punte con dietro Dybala. Così Brozovic dovrebbe giocare da mediano. Nella mia carriera ho avuto Brienza e quando affrontavo squadra come Roma e Napoli mi mettevo a specchio e lo spostavo a mezzala. Ma Dybala se lo prendi, non puoi farlo giocare lì. Deve girare lì davanti e trovarsi il suo ruolo. Credo che alla base di tutto ci sia l'equilibrio però".