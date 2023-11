Anche Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brasil dopo il 3-3 di ieri in rimonta contro il Benfica: "Siamo entrati in campo un po' addormentati - ha ammesso -, un po' troppo rilassati. La Serie A non è come la Champions League. La Champions League è unica e bisogna essere sempre connessi al match, dall'inizio alla fine. È una competizione che ti regala sorprese che non ti aspettavi - ha aggiunto El Nino Maravilla -. Poi, nel secondo tempo, siamo entrati con la personalità che dovevamo inserire nel primo tempo. Alla fine il risultato è 3-3 e potevamo anche vincere”.