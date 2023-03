La Sampdoria potrebbe seguire la strada dell'Inter ed emettere un bond da sottoporre all'attenzione di trovare sottoscrittori interessati che possano dare nuova liquidità al club blucerchiato, intenzionati a investire non soltanto per un atto di sostegno a una proprietà in crisi, ma anche in una prospettiva di subentro, quindi con un ingresso non solo nel capitale ma anche nella gestione della società. Secondo Primocanale, alla prospettiva del prestito obbligazionario convertibile in azioni stanno ragionando più o meno tutti i soggetti accreditati di interesse all'acquisto del club: i finanzieri Alessandro Barnaba della Merlyn Partners e Raffaele Mincione del WRM Group, oltre al patron di Segafredo e della Virtus Bologna di pallacanestro, Massimo Zanetti.