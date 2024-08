Lunga intervista di Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria per il secondo anno consecutivo, alle colonne del quotidiano ligure Il Secolo XIX, intervista durante la quale l'ex centrocampista si è soffermato a parlare anche di Akinsanmiro, neo-acquisto dei blucerchiati prelevato dall'Inter.

"Akinsanmiro e Meulensteen li conoscevo bene, Akinsanmiro l'ho visto spesso con la Primavera dell'Inter, aveva richieste dalla A, è dinamico, svelto. Melle è intelligente, cresciuto nelle giovanili del Manchester United e già questo spiega il livello calcistico dal quale arriva. Ioannou ce lo ricordiamo bene, aveva segnato contro di noi. Bellemo era il capitano. Portano spessore, esperienza e voglia di rivalsa, si sono conquistati la A e gli è stata tolta" ha detto sui nuovi arrivati in casa Doria.

Poi sul mercato aggiunge con soddisfazione:

"Siamo quasi al 90% della squadra e da lì bisogna cominciare a spingere perché tra poco iniziano le partite che contano. Sono contento che la società mi abbia già messo a disposizione questo tipo di squadra, adesso spetterà a noi non deludere le aspettative. Normale che a fine luglio ci siano ancora dei buchi da coprire, abbiamo visto l'anno scorso, che non puoi affidarti solo a 12/13 calciatori, tenendo conto dei 5 cambi. Più alzi il livello della rosa e più hai la possibilità di sfruttarla al meglio. Ripartiamo dal 3-4-2-1 con qualche novità nelle dinamiche e negli sviluppi. La struttura è quella, difesa a 3 o a 5, avendo noi calciatori più adatti a quel tipo di gioco. Ti dà maggiore copertura, i quinti non sono poi costretti a fare i terzini in fase difensiva... E da lì innestiamo soluzioni, in base anche agli avversari. Poi se avremo 2 o 3 attaccanti lo vedremo più avanti".