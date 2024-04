“Ho fatto un baratto, che per un tifoso come me è tanta roba. Perdo il derby lunedì ma in cambio il centrodestra riporta una vittoria in Basilicata, una grande vittoria del centrodestra, una grande vittoria per la Lega”. Così Matteo Salvini, sul palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi, fa ironia sulla partita di lunedì sera che vedrà il suo Milan opposto all'Inter.