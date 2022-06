Protagonista oggi in conferenza stampa a Coverciano, Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 della Spal, nonché fratello maggiore degli attaccanti di proprietà dell'Inter Sebastiano e Francesco Pio, ha risposto con una battuta a chi gli ha chiesto quale sia il segreto che c'è in famiglia per avere tre giocatori così forti: "Abbiamo avuto la fortuna di avere un campetto sotto casa e questo ci ha aiutato molto...", le sue parole. Prima di aggiungere: "Il più piccolo è quello più forte (Francesco Pio, ndr), si dice sempre così".