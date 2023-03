Sono circa 800 i biglietti venduti in 48 ore di prelazione per la sfida tra Salernitana e Inter in programma venerdì 7 aprile all'insolito orario delle 17. Un dato sicuramente non esaltante, frutto di diversi fattori come i prezzi al rialzo, l'orario penalizzante per diversi commercianti e il tanto tempo ancora a disposizione. Facile prevedere che ci sarà una impennata di tagliandi staccati al momento dell'avvio della vendita libera.