Marcelo Salas è rimasto piacevolmente sorpreso dal grande lavoro che sta facendo Simone Inzaghi come allenatore: "Non mi aspettavo che diventasse così bravo - le parole dell'ex attaccante della Lazio a DAZN -. Quando eravamo compagni, era una persona tranquilla che non parlava tanto. Qualche anno fa ho visto da vicino come dirigeva un allenamento alla Lazio, a Formello, e mi sono chiesto: 'Chi è questo?'. Ha avuto un cambio impressionante, sono molto contento che stia facendo bene. E' uno dei miei amici come Conceicao, Nesta e Almeyda, li sento tanto nel cuore. Speriamo che le loro carriere vadano bene".