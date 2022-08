Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , l’ex dirigente dell’Inter Walter Sabatini ha parlato così del mercato condotto fin qui dai nerazzurri, soffermandosi soprattutto sul ritorno di Romelu Lukaku a Milano: “Lui e Lautaro sono stati una coppia straordinaria e credo che si riproporranno ad alti livelli. Lo scorso anno l’attacco nerazzurro ha avuto dei numeri incredibili, adesso bisognerà vedere la situazione psicologica di Lukaku perché non godrà più dello stesso affetto, vista la scelta fatta lo scorso anno. Credo comunque che supererà presto questo gap psicologico”.

Due parole anche su Alexis Sanchez, che nelle prossime ore rescinderà con l’Inter: “Sanchez nelle ultime gare giocate lo avevo visto molto bene, ma è ovvio che non si possa fare un’accozzaglia di giocatori, qualcuno deve andare via. Il Marsiglia è un club di prestigio, lì deve trovare le motivazioni giuste perché non è uno scherzo giocare al Velodrome”