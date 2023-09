Roberto Rosetti, designatore degli arbitri UEFA, ha parlato a Sky Sport da Montecarlo, pochi istanti prima del sorteggio: "Siamo tutti stanchi di atteggiamenti antisportivi: ai nostri arbitri diremo di essere duri, di applicare le regole in maniera importante."

Sulle linee guida: "E' una linea guida condivisa con tutti i capi arbitrali europei, compreso Rocchi: vogliamo comportamenti buoni, che siano di esempio, dai giocatori. Siamo stanchi di proteste, di situazioni di insulti agli arbitri, di accerchiamenti, di simulazione. Non è solo un discorso per oggi o per la prossima stagione, ma una linea da seguire per lasciare un segno".