Romulo, ex giocatore tra le altre di Juventus e Verona, si è concesso ai microfoni di Tuttosport in vista della partita tra le due squadre in programma questa sera. "Questa Juve magari non fa rumore, ma è davvero molto solida. Ha le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Allegri sta facendo un ottimo lavoro e vedo che ha creato un gran bel gruppo. Questa unità di intenti può far andare molto lontano la squadra bianconera - le sue parole -. La Juve ha nel suo dna la vittoria e per questo va sempre considerata favorita. In più i bianconeri non hanno le Coppe europee e questo permetterà al mister e al suo staff di preparare al meglio ogni gara.

In più c’è il fattore campo: giocare allo Stadium è sempre dura per tutti. Quello è uno stadio che ti trascina e ti dà diversi punti nell’arco di un’annata. Ecco perché, anche se magari non ha la squadra più forte come organico, resta sempre complicato per le rivali batterla. La sua rivale? Se la gioca con l’Inter, che resta la grande favorita. Conosco bene il direttore Marotta proprio dai tempi della Juve ed è sempre bravissimo nel costruire squadre di alto livello. I nerazzurri sono molto forti in tutti i reparti e hanno una rosa davvero profonda. Non vedo il Milan da scudetto".