Comincia con un gioco di parole in italiano del portoghese Tiago Pinto la presentazione alla stampa di Paulo Dybala come nuovo giocatore della Roma: "Buongiorno a tutti, se riesco a scherzare un po' in italiano dico che è una gioia avere la Joya", la battuta del general manager giallorosso. Prima di raccontare come si è concretizzato l'affare dopo una lunga telenovela di mercato che ha visto protagonista l'argentino, a lungo corteggiato dall'Inter prima di scegliere i capitolini: "Per portare qua il giocatore c'è stato bisogno di un grande lavoro di squadra, la prima cosa che mi sento di dire è ringraziare la proprietà, il mister che è stato importante - aggiunge -. Lo staff di Paulo, l'entourage, hanno aiutato a creare questa partnership. Paulo non ha bisogno di me per presentarsi, ma nei giorni in cui siamo stati insieme, al di là della qualità del giocatore, mi ha fatto piacere il coinvolgimento e l'empatia con la squadra. C'è una grande voglia di fare bene con la Roma. È un piacere avere un calciatore di spessore nella Roma. Benvenuto, in bocca al lupo".