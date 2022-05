La settimana che sta volgendo al termine ha visto Roma ergersi a centro nevralgico dello sport nazionale e non solo. Nello spazio di poche centinaia di metri, nell’ambito del parco sportivo del Foro Italico, si sono svolti sia i Campionati Internazionali di Italia di tennis (tuttora in corso) sia la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus all’adiacente Stadio Olimpico. Due eventi che non hanno fatto mancare un grande successo sia in termini di pubblico che di entrate. Il torneo tennistico della Capitale, considerato da molti (insieme a Montecarlo) il più bello e importante dopo i quattro del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open -, ha fatto segnare record storici di presenze. Il quotidiano Italia Oggi - come riferisce Calcio e Finanza - ha rivelato per esempio che martedì 10 maggio sono stati 34.404 gli spettatori paganti, mai così tanti in un solo giorno dai 33.721 del 16 maggio 2019, e anche gli incassi al botteghino sono tra i più alti di sempre, oltre i 15 milioni di euro complessivi al martedì, già superiori ai 13.256.000 totali della edizione 2019.

TRA TENNIS E CALCIO. Chi era a Roma non ha potuto non notare la massiccia presenza di stranieri al Foro Italico, sintomo che tutto sta tornando alla normalità della pre pandemia se non meglio per il torneo. Nello steso tempo la finale di Coppa Italia, tornata a mettere in scena il Derby d’Italia dopo 47 anni, non è stata da meno. Il match si è giocato in un Olimpico tutto esaurito con 67.944 spettatori presenti, che hanno fatto registrare il nuovo record di incasso per la Coppa Italia con un totale di 5.148.455 euro, superando il primato precedente (4,15 milioni di euro), il quale era stato segnato nel derby Inter-Milan dello scorso 19 aprile, valido per la semifinale di ritorno. E non solo allo stadio, perché la sfida tra nerazzurri e bianconeri è stata vista da 8,6 milioni di spettatori in tv con uno share tra i più alti delle ultime edizioni. Molti, però, sono stati i disagi sopportati dai tifosi usciti dall’Olimpico dopo la finale di Coppa Italia. Sui social non sono stati poche le critiche per la scarsità di mezzi pubblici per tornare verso la città, per i taxi introvabili, i car sharing lontanissimi, gente che cercava di bloccare fisicamente le poche macchine che passavano per ore.