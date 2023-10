Arrivano (due) buone notizie in casa Roma dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Questo pomeriggio i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria in vista della gara contro il Lecce, con Paulo Dybala e Renato Sanches di nuovo a disposizione. I due giocatori, out a Milano per infortunio, sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo, come mostrano le immagini pubblicate sul sito ufficiale del club capitolono.