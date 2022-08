Brendan Rodgers si mette di traverso sulla strada che il Paris Saint-Germain vuole percorrere per arrivare al difensore del Leicester Wesley Fofana. Parlando alla BBC Radio Leicester, il tecnico dei Foxes ha chiarito qual è la sua posizione in merito al giocatore, inseguito anche dal Chelsea ma blindato da un quinquennale col suo attuale club: "È ancora un nostro giocatore. Le vedete le sue prestazioni e quanto sia felice da noi e non è un giocatore che vogliamo vendere. Non spetta a me dare valutazioni ai giocatori, non è un mio compito; ma a 40 milioni di sterline si possono comprare solo tre quarti della sua gamba sinistra. Wesley è un top player", aggiunge Rodgers scherzando sull'offerta del Newcastle. Parole che comunque avranno il proprio riverbero sulla questione Milan Skriniar, l'altro nome in cima alla lista dei desideri del PSG.