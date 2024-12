Lucas Martinez Quarta si appresta a lasciare la Fiorentina e la Serie A per fare ritorno in Argentina. È ormai cosa fatta, infatti, l'acquisto da parte del River Plate, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti: per Martinez Quarta si tratta di un ritorno alla base, visto che arrivò a Firenze proprio dai Millonarios nell'estate del 2020. Chiuso dall'esplosione del giovane Pietro Comuzzo, ora Martinez si appresta a rivestire la casacca biancorossa. La distanza tra la domanda della Fiorentina da 8 milioni di euro e l'offerta del River da sei si sta infatti riducendo: le società sono in contatto costante per chiudere la trattativa.

A dare conferma della trattativa è anche il dg viola Alessandro Ferrari nel prepartita di Juventus-Fiorentina a DAZN: "Hanno chiesto informazioni, il giocatore ha piacere a giocare di più, come tutti quelli che hanno voglia di avere più continuità vedremo se sarà possibile accontentarli".