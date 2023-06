Nel corso del docu-film 'Nel Cielo un Rombo di Tuono', dedicato alla sua leggendaria figura, Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari, parla di quello che senza ombra di dubbio è stato il principale talento uscito dalla sua scuola calcio aperta a Cagliari, vale a dire Nicolò Barella: "Siamo orgogliosi di averlo creato. C'è qualche giocatore che si atteggia, o che il calcio gli dà alla testa; questa gente non va lontano. Uno come lui ha invece già fatto valere come persona e come calciatore".