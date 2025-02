L'Atalanta di Gasperini viene fermata in casa dal Torino e rischia ora di perdere altro terreno da Napoli e Inter. Succede tutto nel primo tempo e in pochi minuti, prima il gol del vantaggio di Djimsiti e poi il pareggio di Maripan, entrambi sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel secondo tempo Retegui fallisce il rigore della vittoria, ancora una volta Milinkovic-Savic si supera neutralizzando il terzo penalty della sua stagione. Nel finale non basta neppure il ritorno in campo di Scamacca. L'Atalanta sale a 47 punti (-6 dal Napoli con una partita in più e -3 dall'Inter con due partite in più), il Torino a 27.