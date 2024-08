Intervistato da Sampnews24.com, l'ex calciatore Vasco Regini ha detto la sua anche sulla Serie A, al via tra due settimane: "Per quanto riguarda la serie A penso che l’Inter abbia ancora qualcosa in più delle altre.

Però poi il campionato può sicuramente smentirmi perché il Napoli di Conte, la Juve di Motta e il Milan di Fonseca daranno sicuramente battaglia per le prime quattro posizioni. Penso che il Como, visto il mercato che sta facendo, possa essere la sorpresa di quest’anno da neopromossa", ha concluso.