La firma di Pippo Inzaghi nuovo tecnico della Reggina fa scattare il mercato in entrata degli amaranto. L'attacco è il reparto più attenzionato, l'obiettivo è chiaro: il centravanti dell'Inter Samuele Mulattieri. L'accordo è ad un passo e, come rivela La Gazzetta dello Sport, sta per essere formalizzato. Nel frattempo, il club calabrese vuole rendersi protagonista e punta anche Roberto Insigne, fratello di Lorenzo.