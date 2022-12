Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi è stato nuovamente interpellato sulla presenza sulle tribune del Sinigaglia di Beppe Marotta e del fratello Simone, allenatore dell'Inter: "Sapevo che sarebbe venuto Simone. Ci tenevo a fare bene, ma temevo molto questa sfida perché la classifica non rispecchia il valore del Como. Però abbiamo comandato la partita, mi è piaciuto lo spirito. Penso sia una vittoria meritata su un campo dove per le altre non sarà facile passare".