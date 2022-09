Contribuendo così ad un totale di spesa pari a 1,9 miliardi di sterline, ovvero 2,19 miliardi di euro: spazzato via il precedente record di 1,6 milioni, stabilito nel 2017. Questo conferma di un divario di forze economiche con il resto del Continente - nonostante il rallentamento a causa della pandemia - che, stagione dopo stagione si fa sempre più evidente, e per certi versi insostenibile per le rivali, come spiega l'ANSA.