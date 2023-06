Intervistato da TV Play, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli analizza così la sconfitta subita dall'Inter in finale di Champions League: "Quando c’è questo senso di appartenenza difficilmente non riesci a raggiungere questo obiettivo - ha esordito l'ex Juventus -, i cinque italiani dell’Inter sono un fattore importante del perché la squadra è andata in fondo. L’Inter deve ripartire dal blocco italiano, che ha il cuore nerazzurro. L’Inter ha rappresentato l’Italia nel migliore modo possibile. Frattesi è già pronto per una grande squadra, punto fermo come è stato Barella", ha concluso.