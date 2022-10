Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Leggo, Raul Cremona, noto cabarettista, ha raccontato il suo rapporto con l'Inter. Fatto, come da lui stesso affermato, di fasi alterne: "Giocavo con le figurine Panini, anche se mio padre non voleva. Poi c'è stato un buco temporale di quasi 40 anni. Mi sono svegliato e sono tornato a vedere l’Inter grazie a Massimo Moratti che mi ha fatto avere la tessera e così mi sono ritrovato a seguire le partite dell’Inter da San Siro che è uno stadio di quelli che ti prendono tanto. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, e tutti quelli della Gialappa’s, si stava tutti insieme, anche per il calcio o forse solo per quello, boh… Dopo Moratti è arrivato Thohir ed è sparito tutto ma adesso sono felice perché siamo in una nuova era dove tutto è possibile. Sono ancora legato al periodo di Gigi Riva, ma ormai quel calcio non c’è più».