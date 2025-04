Dopo il ko della Lazio, tocca alla Fiorentina rappresentare l'Italia nel giovedì di calcio europeo dei quarti di finale d'andata di Europa e Conference League. I viola si aggiudicano il primo round nella trasferta contro il Celje vincendo 2-1 grazie alla rete di Ranieri e al rigore di Mandragora, mentre il penalty realizzato da Delaurier-Chaubet tiene ancora accese le speranze degli sloveni.

Importante vittoria anche per il Betis Siviglia, mentre in Europa League il Manchester United pareggia 2-2 in casa del Lione. Solo 1-1 tra Tottenham e Eintracht Francoforte.

I risultati di Europa League:

Bodo Glimt - Lazio 2-0

Lione - Manchester United 2-2

Rangers - Athletic Bilbao 0-0

Tottenham - Eintracht Francoforte 1-1

I risultati di Conference League:

Legia - Chelsea 0-3

Djurgarden - Rapid 0-1

Celje - Fiorentina 1-2

Betis Siviglia - Jagiellonia 2-0