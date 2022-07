"E’ un arrivo importantissimo. Un top player. Sposta gli equilibri, fa la differenza nel settore offensivo, grazie a lui tutta la squadra può aspirare a un salto di qualità - le sue parole -. Mi sembra ci abbia messo una parola pesante Mourinho, di sicuro Dybala ha scelto la Roma anche perché ad allenarla c’è uno come lui. L'acquisto di Dybala è logico che faccia sognare la gente. Gli obiettivi è giusto che li stabilisca la società d’accordo con Mourinho, quindi non tocca a me. Dico però che ha le potenzialità, se tutto funziona, per entrare in zona Champions League. Qualcosa di più? Io non metto mai limiti alla Provvidenza, con il Leicester ho vinto la Premier. Mi sembra giusto, però, non pretendere la luna: un passo per volta e si arriva lontano. Fondamentale è che la Roma abbia acquistato Dybala e che Dybala abbia accettato con entusiasmo di vestire giallorosso. Non è un dettaglio da poco".

