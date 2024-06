Non è mai stato calciatore professionista, ma Beppe Marotta ci sapeva fare anche col pallone ai piedi. A garantirlo, ai microfoni del Corriere della Sera, è Michelangelo Rampulla, che fu il primo acquisto nella storia del neo presidente dell'Inter, col quale ha condiviso un'esperienza importante a Varese nella prima metà degli anni '80, e che racconta un aneddoto: "Veniva sempre al campo. Ogni tanto indossava pantaloncini e scarpe e mi calciava in porta. Aveva un bel piede. L'arrivo a Varese? Era il maggio del 1980 e feci un provino, Marotta era l’assistente del ds. Alla fine della settimana di prova andai in sede".

Una coppia che si sarebbe potuta riunire anni dopo: "Mi aveva cercato quando era a Venezia e io alla Juve, sarebbe stato il mio ultimo contratto. Alla fine restai a Torino", rivela il portiere siciliano.