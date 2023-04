Sarà RDS - Radio Dimensione Suono a realizzare la radio ufficiale della Serie A. L'anticipazione arriva da La Repubblica: superata la concorrenza del gruppo Triboo, sarà l'emittente radiofonica romana, con sede anche a Milano, l'assegnataria del progetto del canale ufficiale del campionato italiano, che trasmetterà anche sui canali video. L'ufficialità della partnership è attesa per lunedì, giorno dell'Assemblea in Via Rosellini.