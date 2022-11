Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani, lancia il suo appello con tono accorato ma anche palesemente arrabbiato affinché cada il muro di silenzio intorno alla vicenda dei traffici delle curve di San Siro, una questione che lo coinvolge come punto di riferimento dei piccoli imprenditori artigiani ma anche come accesissimo tifoso interista. Queste le sue parole al Corriere della Sera-Milano: "Per gli imprenditori è giunto il momento di rompere il muro di omertà. Bisogna dire basta una volta per tutte. I nostri legali sono a disposizione di chi vuole denunciare. Non riesco a credere a quello che leggo. Ma chi lavora correttamente ha tutta la forza per scardinare questo sistema. Noi saremo al fianco degli imprenditori onesti. Gli artigiani al nuovo Meazza sono un vero squadrone, con una battuta vorrei dire che copriamo tutti i reparti: il nostro centro studi ha elaborato una stima quasi prudenziale, ma probabilmente il giro d’affari è anche maggiore del milione di euro a fine settimana. Penso al mondo della ristorazione e dello street food, degli addetti al turismo e delle pulizie, giardinieri, tassisti, commercianti, installatori e manutentori di ogni tipo, produttori di articoli sportivi, trofei e materiali per tifosi, imprese edili e della comunicazione che graviteranno sul comparto eventi, concerti e congressi".