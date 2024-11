Arrivati alla vigilia della tredicesima giornata, i bookmakers cominciano a pubblicare le quote per il titolo d'inverno. Su Goldbet e Better, l'Inter è in vantaggio sulla concorrenza con una quota di 1,80, davanti al Napoli con 2,15. Indietro Atalanta e Juventus a 6. A seguire la Lazio a 8 e la Fiorentina a 20. Addirittura a 30 la vittoria del Milan.

Da Agipronews arrivano anche le quote per il miglior attacco: l'Inter è a 1,85 contro 3,50 del mese scorso. Agguantata l'Atalanta che paga la stessa quota. A 7,50 c'è la Lazio, a 8 la Fiorentina. Indietro il Napoli a 8 e la Juventus a 10 insieme al Milan. La Juventus è invece a 1,55 come miglior difesa del campionato, davanti al Napoli con 2,40 e all'Inter con 4,50.