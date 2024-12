Con cinque gol nelle ultime sei giornate di campionato, Marcus Thuram ha agganciato Mateo Retegui in vetta alla classifica marcatori (con 12 reti) e lo ha scavalcato nelle quote dei bookmaker per il capocannoniere della Serie A. Il centravanti francese dell'Inter avanza infatti da 3,25 a 2,75 su Goldbet e Better, mentre l'italo-argentino, fermo per infortunio, perde terreno, passando da 2,25 a 3. Completa il podio dei favoriti Moise Kean, a 11 centri con il gol dell'ex alla Juventus.

L'attaccante della Fiorentina è ora offerto a 6, stessa quota di Ademola Lookman. Torna a sorridere Lautaro Martinez che, con la rete di Cagliari, interrompe un digiuno di sei gare. Ma i betting analyst continuano a non credere nel bis del miglior marcatore dello scorso campionato, ora a 12, in lavagna, appaiato a Dusan Vlahovic. Altro passo indietro invece per Romelu Lukaku dopo il rigore sbagliato contro il Venezia. Il belga si gioca a 15, agganciato dal Taty Castellanos.