Triplice fischio che fa calare il sipario su una lunga vita costellata da una carriera straordinaria. Edson Arantes do Nascimento Pelé ci saluta oggi all'età di 82 anni dopo l'estenuante lotta contro un brutto male. Per l'occasione, la Gazzetta dello Sport riporta alle cronache un aneddoto legato al brasiliano che qualche anno fa l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti aveva raccontato alle pagine della Rosea. "Quando ho letto del Milan sulla Gazzetta in effetti sono rimasto sorpreso. Può essere, per carità, però di sicuro fu l’Inter il primo club europeo ad avere in mano quel campionissimo. Ricordo perfettamente che avevamo preso Pelé per la stagione 1958-59, lui era il ragazzino capace di stupire il mondo in Svezia, papà scattò subito e se lo assicurò, anticipando altre società interessate.