Fabio Quagliarella, ospite di Sky Sport, ha commentato così la gara che attenderà l'Inter in Champions mercoledì: "L’Inter avrà una partita delle più abbordabili. Sulla carta non sembra una partita complicata, ma è chiaro che poi giocare è sempre tutta un’altra cosa. Anche per il Milan non sarà difficile in casa contro il Brugges, partita dove dovranno vincere per forza. Ad avere le partite più difficili credo siano il Bologna e l’Atalanta, più che altro per un fattore ambientale sul campo del Celtic".