Intervento riuscito per Presnel Kimpembe, operato quest'oggi al tendine d'Achille destro dopo il grave infortunio subito nel corso del match contro l'Olympique Marsiglia. Secondo L'Equipe, per rivedere in campo il giocatore transalpino bisognerà attendere il prossimo ottobre: brutta tegola per Christophe Galtier e il suo Paris Saint-Germain, che per poter vedere Milan Skriniar dovrà pazientare fino a luglio...